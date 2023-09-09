محافظ القاهرة: معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة بصدد إقامة عدة معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال محافظ القاهرة، في بيان السبت، إن المعارض سيتم إقامتها في عدد من مناطق القاهرة خاصةً المناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد محافظ القاهرة على أن هذه المعارض تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية للمواطنين في جميع المحافظات بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهلهم بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد وتوفير احتياجات الطلاب بسعر ملائم.

وأضاف محافظ القاهرة أن المعارض ستشمل مستلزمات العام الدراسي الجديد لتلبية متطلبات الأسرة المصرية من الأدوات الكتابية والشنط والملابس والأحذية وغيرها من مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل إلى 25%.

وثمن محافظ القاهرة دور الغرفة التجارية بالقاهرة كشريك أساسي للأجهزة التنفيذية في تقديم المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.​