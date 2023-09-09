تستهدف 300 امرأة.. تفاصيل تدريبات "العمل" على 6 مهن تحتاجها السوق

كتب- محمد أبو بكر:

دعت وزارة العمل، اليوم السبت، سيدات من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبني سويف، إلى التقديم في برنامج تدريب مهني مجاني، على 6 مهن تحتاج إليها سوق العمل، وتستفيد منها 300 سيدة وفتاة من تلك المحافظات، بواقع 100 متدربة من كل محافظة، في إطار خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة.

وقال حسن شحاتة، وزير العمل، إن هذا "المشروع" سيتم تنفيذه بين "وحدة المساواة بين الجنسَين"، بالوزارة، وشركة "قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم"، وشركاء دوليين، ومحليين، موضحًا أن "وحدة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا"، والوزارة تهدف إلى نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات، وقدرات العاملين، أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة، وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل، ودعم المرأة وتمكينها اقتصاديًّا وتأهيلها لسوق العمل.

ويشمل التدريب، حسب بيان وزارة العمل، دورات في: صيانة التليفون المحمول، وتصميم الأزياء والخياطة، وصناعة مشغولات الجلود، وتصفيف الشعر والتجميل، والفندقة والسياحة، وصناعة الإكسسوارات.

ونوه بيان الوزارة بأنه سيتم توفير 226 فرصة للتدريب العملي للمتدربات المتميزات، وتسليم 76 حقيبة للمتفوقات تحتوي على أدوات العمل اللازمة وفقاً لاحتياجات كل تخصص، وأيضًا دعم الراغبات في الحصول على فرص تمويلية لمشروعاتهن، بالتشبيك مع الهيئات المتاحة.

وأوضح البيان أن مدة التدريب 3 أيام على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف، و20 يومًا للتدريب العملي لكل تخصص أو حرفة، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وستحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة "قدرة للتنمية"، والتدريب سيكون تفاعليًّا، وبالحضور الشخصي، وليس متاحاً عبر الإنترنت.

وتطرق البيان إلى شروط الالتحاق بالدورة التدريبية، وأنه سيكون متاحًا للفتيات والسيدات من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبني سويف فقط، على أن تجيد المتقدمة للتدريب القراءة والكتابة، "يُفضل خريجو المدارس الفنية"، و أن لا تقل السن عن 18 سنة، ولا بد من اجتياز المقابلة الشخصية، كما يُفضل مَن لديهن خبرة سابقة في أحد مجالات التخصص المقترحة، وأنه سوف يتم الإعلان عن أماكن التدريب، وموعد البدء فور الانتهاء من عمل المقابلات الشخصية للمتقدمات، موضحًا أن التقديم من خلال رابط الاستمارة التالي.. اضغط هنا

وقال بيان الوزارة إنه يتم تنفيذ هذه التدريبات من جانب شركة "قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم"، في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، "تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر"، بالشراكة مع وزارتي العمل، والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي "سيدا"، وسفارة السويد بالقاهرة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي.