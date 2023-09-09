رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول ما يتضمنه مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة من مركز لخدمة السائحين، ودورات مياه فندقية، وتركيب بوابات ذكية بتذاكر إلكترونية بدلا من الورقية، وقاعات سينما، ومركز طبي، وعربات جولف، وأتوبيسات نقل كهربائية، لضمان سهولة نقل الزائرين من المصريين والسائحين، بالإضافة إلى وجود مركز لكبار الزوار، وهو مكان مخصص للزائرين الراغبين في تجربة فريدة من نوعها بتكلفة خاصة.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء البوابات الداخلية للمنطقة، حيث يوجد بها جداران يُعرض عليهما تاريخ الأهرامات وصور الملوك الثلاثة للأهرامات، وقاعات للسينما، ومنطقة التسوق الجديدة، والمركز التجاري للملك خوفو.

وأشار أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، في هذا الصدد إلى أن بدء التشغيل التجريبي لبوابات مركز الزوار على طريق الفيوم، يتكامل مع تشغيل منظومة الحافلات الكهربائية ووجود 7 محطات رئيسية للزيارة، موضحًا أنها مزودة بخدمات متكاملة للزائرين، وساحة انتظار للسيارات والحافلات، لافتًا أيضًا إلى بدء التشغيل التجريبي لأول مجموعة من منظومة الحافلات والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، ووجود ساحة انتظار بمحطة مركز الزوار والتي تسع لما يقرب من 1000 سيارة وحافلة؛ بهدف خدمة زائري المنطقة، حيث يمكنهم مشاهدة المواقع الأثرية المختلفة بالمنطقة، من خلال تلك الحافلات والسيارات، والتي ستأخذهم في جولة بمسار منطقة الزيارة من خلال 7 محطات رئيسية تبدأ من محطة مركز الزوار مرورًا بمحطة بانوراما 1، ثم محطة منكاورع ومحطة خفرع ثم محطة خوفو، ثم محطة أبو الهول، لتنتهي عند محطة بانوراما 4 قبل العودة لمركز الزوار.

وأوضح "عيسى" أن المحطات الرئيسية للزيارة في منطقة الأهرامات تضم عددًا من الخدمات الخاصة بالزائرين منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وذلك في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها التي سيتم العمل على توفيرها مثل مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلي.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال التطوير بمنطقة الأهرامات، جاءت في إطار بروتوكول التعاون المُوقع بين المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، لتطوير وتشغيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.

​