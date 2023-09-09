التجارة الإلكترونية.. المالية: نجني عشرات الملايين من كيانات خارج مصر

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

وأضاف "معيط" خلال كلمته في جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت: هناك إيرادات ضريبية ناتجة عن الميكنة والتطوير وطبقنا ضريبة التجارة الإلكترونية على كيانات غير مقيمة في مصر في 22 يونيو الماضي، لأنها تبيع وتحقق أرباحًا داخل مصر مثل المنصات العالمية، وبذلك حصلنا على عملات سواء بالجنيه أو العملة الأجنبية تُقدَّر بعشرات الملايين.

وأضاف: نسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية، ومنها ضبط بعض الأمور مع القطاع المصرفي، ووصلنا إلى تحصيل 150 مليار جنيه بدلًا من 30 مليارا.

وتابع: ونظمنا على مدار 5 أعوام 550 حملة على مستوى الجمهورية ودخلنا 40 ألف منشأة وحصرنا أن 37% منها غير موجودة في قاعدة البيانات و55% لا تدفع قيمة الضريبة المضافة ومن دفع الضريبة حينها تجنبا للمحاضر وصلت قيمتها إلى 1.4 مليار جنيه ونحاول ونجتهد في مساحة أكثر دون زيادة الضرائب.​