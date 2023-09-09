ظهور آثار الملء الرابع لسد النهضة.. "شراقي" يكشف حجم المياه المخزنة وتأثيرها

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن كمية التخزين في بحيرة سد النهضة لشهرَي يوليو وأغسطس و8 أيام من سبتمبر، بلغت نحو 24 مليار متر مكعب عند منسوب 625 مترًا فوق سطح البحر، وهي تعادل نحو 50% من المتوسط السنوي لتدفق نهر النيل.

جدير بالذكر أن إثيوبيا انتهت من الملء الرابع لسد النهضة مساء أمس الجمعة وَفق ما كشفت عنه أحدث صور التقطتها الأقمار الصناعية.

وأضاف شراقي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن غلق إثيوبيا البوابة الغربية أول سبتمبر الجاري، تزامن مع عمليات الملء الرابع ونقص في كمية الأمطار هذا العام على معظم أنحاء السودان، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت بعض آثار الملء الرابع لسد النهضة؛ ومنها انخفاض منسوب النيل وظهور الجفاف في بعض المناطق في السودان.

ولفت أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية إلى أن مصر لديها وضع مختلف مع كل متر مكعب يُحجز من حصتها، متوقعًا أن تفقد مصر في هذه المرحلة ما يقرب من 12 مليار متر مكعب من المياه، وهذا لن يتأكد إلا بنهاية العام المائي.

ونوه شراقي بأن السد العالي يستطيع تعويض هذا الفارق من المياه؛ حيث يستمر في ضخ المياه وتوزيعها على كل الأراضي الزراعية ومحطات شرب المياه؛ إلا أن سياسة فرض الأمر الواقع والنظر من مصلحة الجانب الأوحد هي مصدر الأزمة.

واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في يوليو الماضي على الشروع في مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر.