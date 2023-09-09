مليارات الدولارات.. وزير المالية يكشف قيمة أقساط وفوائد ديون سددتها مصر خلال عامين

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر سددت أقساط وفوائد دين بقيمة 52 مليار دولار في العام المالي 2021.

وأضاف "معيط"، خلال كلمته في جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت: سددنا 25 مليار دولار في 30 يونيو الماضي.

وتابع أن: وجودنا في تجمع بريكس يساعدنا في أمورٍ متعددة منها التبادل التجاري والاستثمار، وهناك دولا كثيرة قدمت ولم تٌقبل لأنها ترى مدى أهمية الانضمام للتجمع.

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، جلسة حوارية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وقيادات وزارة المالية، حول "استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا"، بحضور رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.