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BBC

وزير المالية: نتلقى 1.4 مليون فاتورة إلكترونية يوميًّا

02:32 م السبت 09 سبتمبر 2023

الدكتور محمد معيط

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كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة كانت تتلقى 42 ألف فاتورة إلكترونية في الشهر، ولكن وصل العدد إلى 1.4 مليون فاتورة إلكترونية يوميًّا في الوقت الحالي.

وأضاف "معيط" خلال كلمته في جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت: وبدأنا مشروع أكثر طموحًا وهو الإيصال الإلكتروني.

وتابع: الإيراد الذي يأتينا يجنبنا الاقتراض ونعيده للمواطن مرة أخرى في الدعم والمشروعات، والوضع الاقتصادي به تحدٍ ويترك أثره على الحصيلة الضريبية.

وواصل: رغم ذلك يحدث نمو 27% عن العام الماضي، ما يعني التغلب على الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية.

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الدكتور محمد معيط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزير المالية فاتورة إلكترونية الإيصال الإلكتروني

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