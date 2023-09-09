7 خطوات.. الأوراق المطلوبة لتقسيط مديونية فواتير "الكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر تقديم تسهيلات للمواطنين الراغبين في دفع الفواتير المتراكمة من خلال تقسيط فواتير الكهرباء على 12 شهرًا أو حتى 24 شهرًا.

يأتي ذلك بينما يتساءل بعض المواطنين عن إمكانية تقسيط فواتير استهلاك الكهرباء، نتيجة تراكمها؛ لتفادي عقوبات قطع الخدمة أو رفع العداد من قِبل شركات الكهرباء التابع لها المواطن .

ويتناول "مصراوي" الخطوات والأوراق المطلوبة لتقسيط مديونية فواتير الكهرباء، في إطار الخدمات التي يقدمها للمواطنين؛ خلال السطور التالية:

خطوات وأوراق تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة:

- حضور صاحب العداد الراغب في تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة أو مَن ينوب عنه بتوكيل عام، إلى أقرب فرع للشركة، ويحضر معه المستندات التالية:

１- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد من عداد الكهرباء، وآخر فاتورة مدفوعة.

２- تقديم نموذج طلب تقسيط للمديونية يجري استيفاؤه من الشركة، ويقوم صاحب العداد بملء البيانات الموجودة بداخله وتقديمه.

３- الذهاب إلى إدارة أو هندسة الكهرباء التابع لها محل السكن، وبعدها الذهاب إلى الموظف المختص وطلب الحصول على نموذج تقسيط الفواتير، ويتم تسليم آخر فاتورة سددها.

４- في حالة عدم إصدار أية فواتير سوف يطلب منك الموظف المختص تقديم صورة لقيمة القراءة الحالية لعداد الكهرباء، ومقارنتها بآخر قراءة.

５- تقوم الإدارة بإرسال موظف لمعاينة عداد الكهرباء للتأكد من سلامة وصحة القراءة، وإصدار الفواتير السابقة.

تقسيط فواتير الكهرباء:

６- بعد إصدار الفواتير المتراكمة الخاصة بالكهرباء، سيطلب من المشترك أن يدفع قيمة آخر فاتورة، بالإضافة إلى 25% من قيمة الفواتير المتراكمة، وسيتم تقسيط باقي المبلغ حسب قدرة العميل.

７- إذا تم التوقف عن السداد لمدة 3 أشهر متتالية، يكون لمسؤولي الكهرباء الحق في رفع العداد وفصل التيار عن صاحب العقار.