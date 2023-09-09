العمل: وظائف خالية بالقطاع الخاص في الإسكندرية -تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل توفير مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فرص عمل للشباب من الذكور للعمل بشركة الإسكندرية على وظيفة أفراد أمن، من سن 20 إلى 50 سنة، وبدون خبرة لحملة المؤهلات المتوسطة (الدبلوم).

وقالت الوزارة، في بيان السبت، إن تلك الوظائف تتميز بتوفير تأمين صحي واجتماعي للعاملين، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بما يساهم في الحد من معدلات البطالة ومواجهة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس محمد كمال، مدير مديرية العمل بالإسكندرية، أنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك الوظائف التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية وعنوانه: (خلف نقابة الأطباء شارع سيد فهمى من شارع مصطفى كامل بسموحة).

ونوه بأن هناك المزيد من الوظائف المتوفرة بالتنسيق مع شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري للشباب في الإدارة يمكن الاطلاع عليها واختيار المناسب منها، إل جانب استعداد المديرية لتلقي أي طلبات تشغيل أو تدريب مهني من الشباب بشكل مستمر بما يساعدهم على تحسين مستويات معيشتهم وأسرهم في ظل الجمهورية الجديدة.