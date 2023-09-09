وقف خدمات التموين على مصر الرقمية.. ومصدر يكشف السبب

كتب- محمد سامي:

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إيقاف كل الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية والاكتفاء بخدمة بدل الفاقد والتالف فقط مع سريان باقي الخدمات من مكتب التموين أو المركز التكنولوجي.

وأرجعت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، السبب في ذلك إلى إساءة استخدام هذه خدمات: إيقاف بطاقة تمونية، وإيقاف نفسي، وفصل نفسي، وضم أفراد أسرتي، والنقل من محافظة لأخرى.

وأضافت المصادر في تصريح لمصراوي، السبت، أن هناك استغلالا لحالة "عدم وعي" بعض المواطنين وخاصة من كبار السن تسببت بالخطأ في استخدام خدمة حذف نفسي على اعتبار أنها "فصل اجتماعي".

وتابعت المصادر: حدثت بعض الحالات الأخرى منها قيام الزوجة بعد تطليقها مستغلة علمها ببيانات استخدام زوجها لبوابة مصر الرقمية وهي رقم البطاقة والرقم السري ورقم الهاتف، بالدخول على البوابة وحذفه وبالتالي تتحول إلى ربة أسرة وتستخرج البطاقة باسمها مما تسبب في مشكلات كبيرة في عدد كبير من المكاتب.

وأكدت المصادر أن هناك توجيها وزاريا صدر بقصر تلك الخدمات على مكاتب التموين فقط مع ضرورة حضور المواطن بمفرده على أن تكون بطاقته سارية.

ويصرف ما يقرب من 62 مليون مواطن السلع التموينة موزعين على 21 ونصف مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ تمويني.

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