العمل: ندوات توعية بالمساواة بين الجنسين ومواجهة التحرش بالمنيا

كتب- محمد أبو بكر:

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا 3 ندوات للتوعية حول عدة موضوعات شملت مواجهة العنف والتحرش والشائعات والتنمر في أماكن العمل وكيفية التعامل معها والمساواة بين الجنسين ومخاطر عمل الأطفال ومشاكل الأسرة وأثرها على عمل الطفل.

وأكدت الوزارة، في بيان السبت، تطبيق القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 بتكثيف التوعية والتثقيف في جميع المنشآت للعاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية بما يضمن زيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية.

وأوضح محمد صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقريرٍ للوزارة، أن المديرية بدأت تنفيذ سلسلة من ندوات التوعية داخل المنشآت العاملة بالمحافظة، بما يضمن تواجدها المستمر بين العاملين للاستماع إلى استفساراتهم والإجابة على تساؤلاتهم، فيما يخص الحقوق والواجبات ومواجهة المشكلات التي قد تعرقل الإنتاج والعمل داخل تلك المنشآت، خاصة حول موضوعات عمالة الأطفال ومخاطرها، والمساواة بين الجنسين وأهميتها في زيادة الإنتاجية، ومواجهة ظاهرة التحرش داخل أماكن العمل تطبيقا للمعايير الدولية وتنفيذا لسياسة الوزارة في حماية ورعاية فئات العمالة وتوفير مناخ عمل آمن.

وألقت الندوات عزة الجندي، مدير إدارة المرأة، بحضور تريزة سلامه، كبير باحثين بالإدارة ومدير تراخيص الأجانب.​