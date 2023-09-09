إعلان

BBC

خالص التعازي والمواساة للأشقاء.. رئيس اتحاد المحامين العرب ينعي ضحايا زلزال المغرب

12:37 م السبت 09 سبتمبر 2023

عبد الحليم علام نقيب المحامين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

تقدم عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، نقيب محامي مصر، بخالص التعازي والمواساة إلى أُسر ضحايا كارثة الزلزال الذي ضرب أجزاء من المغرب الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ويؤكد نقيب محامي مصر عمق حزنه وأسفه لفقدان وإصابة المئات من الشعب المغربي، جراء الزلزال الذي وقع في إقليم الحوز، وسط الجمهورية الشقيقة، وأدى إلى خسائر في الأرواح.

وبعث رئيس اتحاد المحامين العرب بخالص التعازي إلى شعب المغرب الشقيق، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

سوق مصراوى

عبد الحليم علام نقيب محامي مصر الزلزال زلزال المغرب اليوم

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
العمل: ندوات توعية بالمساواة بين الجنسين ومواجهة التحرش بالمنيا
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

- تغطية خاصة.. زلزال المغرب يخلف دمارًا وعشرات الضحايا والمفقودين