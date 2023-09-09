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"دفاع النواب": مشاركة السيسي في قمة مجموعة العشرين تقدير كبير لمصر

12:27 م السبت 09 سبتمبر 2023

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال قمة مجموعة العشرين بالهند كضيف الشرف الرئيسي في أعمال القمة بمثابة تقدير عالمي كبير لمصر ودورها الريادي والتاريخي تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والافريقية والدولية.

وقال "طنطاوي" في بيان السبت، إن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت تحظى باحترام وتقدير كبيرين من مختلف الأوساط السياسية الإقليمية والدولية.

وأكد أن الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي أصبح لها مصداقيتها الكبيرة لدى العالم كله بجميع دوله ومنظماته.

وأعرب النائب خالد طنطاوي عن ثقته في أن مشاركة الرئيس السيسي بفعاليات قمة مجموعة العشرين بالهند سيكون لها آثارها الإيجابية والكبيرة لصالح الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الرئيس السيسي يحرص من خلال مشاركته في مثل هذه الأحداث العالمية المهمة على الترويج لمصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في مختلف المشروعات الاستثمارية داخل مصر.​

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مجلس النواب النائب خالد طنطاوي قمة مجموعة العشرين السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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