تعطل منظومة صرف الخبز على مستوى المحافظات.. وتحرك عاجل من "التموين"

كتب- محمد سامي:

تعرضت منظومة صرف الخبز إلى تعطل صباح اليوم السبت، تسبب في ارتباك شديد في جميع المخابز على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ما يقرب من 30 ألف مخبز.

وقالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه بإتمام عملية الصرف يدويًّا وعدم تعطيل المواطن، مع الاحتفاظ بالكارت الذكي بالمخبز حتى إصلاح المنظومة.

وأضافت المصادر أن هناك فريقًا تقنيًّا يعمل على إصلاح الأعطال، وخلال ساعة من الآن سيتم الانتهاء من الأمر، وعودة السيستم للعمل مرة أخرى.

ويصرف ما يقرب من 70 مليون مواطن الخبز على مستوى الجمهورية، موزعين على البطاقات التموينية؛ بما يقرب من 23 مليون بطاقة.