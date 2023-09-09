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BBC

مفتي الجمهورية يعزي المملكة المغربية في ضحايا الزلزال المدمر

10:38 ص السبت 09 سبتمبر 2023

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص العزاء إلى المملكة المغربية، حكومةً وشعبًا، في ضحايا الزلزال المدمِّر الذي ضرب مناطق من المملكة مساء أمس؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، فضلًا عن تدمير المباني السكنية والمنشآت.

وعبَّر مفتي الجمهورية في بيان له اليوم عن تضامنه الكامل مع أُسر الضحايا والمصابين، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يرحم الضحايا وينزلهم منازل الأبرار، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء التام والعاجل.

وتوجَّه المفتي بخالص الدعاء أن يحفظ الله أوطاننا والعالم أجمع من كل شرِّ وكرب.

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الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ضحايا الزلزال المدمر

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