تحت رعاية الرئيس.. انطلاق المؤتمر الـ34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:



انطلق صباح اليوم المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يعقد بالقاهرة لمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر ال٣٤ تحت عنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني"، بمشاركة وفود من جميع أنحاء العالم.

ويحضر المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر.

ويتناول مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين المحاور التالية:

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.​