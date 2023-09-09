تراجع طفيف​.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

في سنة كبيسة.. حكاية زلزال ضرب المغرب قبل ٦٣ عاما وأودى بحياة 15 ألف

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة الماضية وصلت فيها الحرارة على القاهرة لـ41 درجة.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، السبت، أنه بداية من اليوم يوجد تراجع طفيف في درجات الحرارة، لكن تظل الأجواء حارة، والحرارة أعلى بـ 3 لـ 4 درجات عن المعدلات الطبيعية؛ لتشهد البلاد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

وتابعت: "خلال الليل يوجد تحسن في درجات الحرارة مع وجود نشاط للرياح يخفف من الإحساس بالحرارة".

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الموجة الحارة مستمر خلال هذا الأسبوع لكن أقل حدة عن طقس يومي الخميس والجمعة الماضيين، ومع نهاية الأسبوع المقبل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، ونبدأ في الشعور بتحسن الأجواء.

ونصحت منار غانم، المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء للرأس، وتناول قدر كبير من السوائل وخاصة خلال فترة الذروة والتي تكون من الساعة 12 ظهرا حتى 4 عصرا.

وأكد استمرار الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على الطرق المكشوفة والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد والسواحل الشمالية.