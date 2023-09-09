تريند اليوم| زلزال المغرب وتصريحات ميسي عن الأرجنتين ونجلاء فتحي

تصدرت عدة موضوعات قوائم الأكثر بحثا ورواجا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وجاء أبرزها: الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في الساعات الأولى من صباح السبت، وأسفر عن عشرات القتلى والمصابين، ومباراة الأرجنتين والإكوادور بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي استبدل خلال نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحقق منتخب بلاده انتصارًا صعبًا، و

زلزال المغرب

أعلنت وزارة الداخلية وفاة 296 شخصًا على الأقل بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات، إثر الزلزال القوي الذي ضرب المغرب وبلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة هسبريس المغربية.

تشققات بالطرق وانهيارات.. مراكش أكثر المدن المغربية تضررًا بالزلزال

في سنة كبيسة.. حكاية زلزال ضرب المغرب قبل ٦٣ عاما وأودى بحياة 15 ألف

خاص| أسر مغربية تفر من الزلزال إلى شوارع مدينة مراكش (صور)

خوفًا من توابع الزلزال المدمر.. إخلاء مرضى المستشفى الجامعي في مراكش

زلزال المغرب.. 296 حالة وفاة في الحوز ومراكش وورزازات

الداخلية المغربية: الزلزال مركزه جامعة إغيل بإقليم الحوز

زلزال المغرب.. لحظات مرعبة لانهيار مبان (فيديو)

ركام المبنى يتساقط فوق الرؤوس.. اللحظات الأولى لزلزال المغرب (فيديو)

ميسي والأرجنتين

كشف ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الحالي سبب استبداله في مباراة الإكوادور بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

"لن تكون المرة الأخيرة".. ماذا قال ميسي عن استبداله في مباراة الإكوادور ورقمه القياسي؟

نجلاء فتحي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية صورة للفنانة نجلاء فتحي من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ نجلاء فتحي ..والجمهور: "ستظل الزهرة عطرة وإن ذبلت" (صورة)