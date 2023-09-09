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BBC

تشققات بالطرق وانهيارات.. مراكش أكثر المدن المغربية تضررًا بالزلزال المدمر (صور)

03:37 ص السبت 09 سبتمبر 2023
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أفادت مصادر مغربية مطلعة بأن مدينة مراكش، جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، سُجلت ضمن أكثر المناطق المغربية تضررًا بالزلزال الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأكدت المصادر، لمصراوي، أن عدة مباني في المدينة انهارت، بينما وقعت تشققات في بعض الطرق، وهرع الآلاف من السكان إلى الشوارع خوفًا من توابع الزلزال.

الزلزال الذي ضرب عددًا من مدن المغرب سجل 6.9 درجة على مقياس ريختر، وقال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة صباح السبت: "الزلزال قد يكون أحدث دمارًا لأن تصنيفه قوي على مؤشر ريختر"، موضحًا أن الزلزال حدث في المغرب جنوبي غرب مدينة مراكش، وشعر به في المغرب عدد كبير من الناس. وتابع بأن هذه المنطقة مصنفة باعتبارها نشطة زلزاليًا.

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