في سنة كبيسة.. حكاية زلزال ضرب المغرب قبل ٦٣ عاما وأودى بحياة 15 ألف شخص (صور)

كتب - محمد عمارة:

قبل نحو 63 عامًا، وفي 29 فيراير 1960 شهدت أغادير المغربية، زلزالا مدمرا، راح ضحيته نحو 15 ألفا شخصا، حين بلغت قوته نحو 5.6 على مقياس ريختر. وفي التاسع من سبتمبر الحالي، شهدت مدينة مراكش التي تبعد نحو كيلورمترات زلزال أكثر قوة، لم تتضح خسائره بعد.

كانت هناك هزتان واحدة ضعيفة قبل أسبوع من هذا الزلزال والثانية كانت أكثر حدة التي تسببت بالكارثة، وتم تنظيم عملية الإنقاذ في الصباح الباكر.

وقتها.. فسر خبراء الزلازل سبب حدوث الكارثة بوجود صدع بركاني يسمى الأطلس الجنوبي والذي يمتد عبر جنوب المغرب من منطقة فجيج في الجنوب الشرقي إلى جزر الكناري البركانية عبر مدينة أكادير، كما أن مدينة أكادير كانت مباشرة على مركز الزلزال الذي حفر أخدود أفقي مدمر. نشاط البؤرة الزلزالية.

وتتميز مدينة أغادير بتربة رخوة وهي هشة بفعل تآكل الصخور، إضافة إلى خصوصية البنية الجيولوجية للمدينة وموقعها على خط زلزالي بين سلسلة الأطلس الكبير وسهل سوس.

وقال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن زلزال المغرب حدث في الساعة الواحدة صباحا و11 دقيقة صباحا، واستمر نحو ٥٤ ثانية تقريبا.

وأضاف الهادي، صباح السبت: الزلزال قد يكون أحدث دمارا لإن تصنيفه قوي على مؤشر ريختر. وأوضح: الزلزال حدث في المغرب جنوب غرب مدينة مراكش وقوته حوالى ٦.٩ والعمق حوالى ١٥ كم وشعر به في المغرب عدد كبير من الناس. وتابع: هذه المنطقة مصنفة أنها نشطة زلزاليا، ندعو الله أن يساعد الأشقاء المغاربة.