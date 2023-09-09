استمر 54 ثانية.. تفاصيل جديدة عن زلزال المغرب المدمر (فيديو وصور)
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كتب - محمد عمارة:
قال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن زلزال المغرب وقع في الساعة الواحدة و11 دقيقة صباحًا، واستمر نحو ٥٤ ثانية تقريبًا.
وأضاف الهادي، في تصريحات خاصة صباح السبت: "الزلزال قد يكون أحدث دمارًا لأن تصنيفه قوي على مؤشر ريختر"، موضحًا أن الزلزال حدث في المغرب جنوبي غرب مدينة مراكش، وقوته حوالى ٦.٩ والعمق حوالي ١٥ كم، وشعر به في المغرب عدد كبير من الناس.
وتابع بأن هذه المنطقة مصنفة باعتبارها نشطة زلزاليًا.
وفي الوقت نفسه تداول عدد من الصفحات المغربية على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من آثار الزلزال، والتي أظهرت انهيارات في عدد من المناطق.
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