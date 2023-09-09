من 4 إلى 15 مليون سائح.. كيف حقق القطاع السياحي طفرة منذ 2020؟



كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام هزاع، إنه خلال عام 2020 دخل مصر 4 مليون و 900 ألف سائح نتيجة وجود فيروس كورونا، والأزمة التي شهدها العالم أجمع، بمنع الطيران إلى جانب الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "هزاع" لـ "مصراوي"، أنه حدث تغيير بعد عام 2020 ووضع سياسة جديدة للترويج للسياحة المصرية، بمعالجة الأزمة بطريقة صحيحة عن طريق تحسين الصورة الإيجابية لـ مصر بالعالم، وفتح الطيران منخفض التكاليف.

وأوضح عضو الغرفة السياحية، أن سبب الطفرة وجود مصر كـ مقصد سياحي هام بالإضافة إلى تعطش العالم أجمع للسياحة، والتسويق السياحي بوضع استراتيجية عن طريقة السوشيال ميديا والحملات الإعلانية، وفتح بورصات السياحة بالعالم وإمكانية زيارتها.

وأشار إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، رجل اقتصادي يعرف كيفية تدوير رأس المال بطريقة صحيحة، ونفذت الاستراتيجيات على أرض الواقع بطريقة صحيحة، بالتسويق الصحيح، والاهتمام بالسياحة وتنشيطها بشكل علمي.

وأكد على ضرورة القضاء على السوق الموازية، مشيداً بحفاظ الغرف السياحية والمنشآت على مكانتها و آراء السياح عنها بشكل دائم، وأن تكون الآراء عن مصر من كل السائحين إيجابية بنسب تزيد عن الـ 90 %.

واستطرد أن مصر تستهدف حالياً تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028، متخطية أرقام كل السنوات السابقة بما فيها عام 2010، إذ تسعى خلال الموسم الحالى إلى الوصول لـ 15 مليون سائح.