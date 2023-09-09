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BBC

نشهد ازدهار.. "خبير سياحي" رحلات للمرة الأولى بأمريكا اللاتينية وطوكيو

02:00 ص السبت 09 سبتمبر 2023

أرشيفية

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كتب- محمد أبو بكر:
قال حسام كارم، الخبير السياحي، إن مصر تمر بفترة ازدهار بـ القطاع السياحي، ووجود رحلات لأول مرة بخطوط أمريكا اللاتينية وخط طوكيو.
وأضاف "كارم" لـ "مصراوي" في تصريحات خاصة، أن حجم السياحة المتواجد في مهرجان العلمين، وحجم السياحة الأوروبية بالأقصر وأسوان من السياحة الإسبانية، إلى جانب الرواج المتواجد بمرسي علم، ما يجعل مصر في مقدمة الدول لجذب السائحين من مُختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن مصر، تتميز بتنوع مقاصدها السياحية، ومن ضمنها مدينة العلمين الجديدة التي تحولت إلى منطقة سياحية مهمة للدولة المصرية، فهي من مدن الجيل الرابع وأُنشئت في مارس 2018 وتشمل أنشطة متعددة على مدار الموسم السياحي.
ولفت الخبير السياحي إلى أن، القطاع السياحي من أهم مصادر الدخل للعملة الأجنبية بمصر، من خلال تحويل التسويق الصحيح لكل المناطق السياحية.

سوق مصراوى

حسام كارم رحلات سياحية أمريكا

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