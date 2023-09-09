نشاط رياح وأجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة



كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، طقس الأسبوع المقبل بداية من غد السبت الموافق 9 سبتمبر، إلى الخميس 14 سبتمبر 2023.

ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .



طقس السبت..

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع تكون الشبورة المائية (من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 7 صباحًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



طقس الأحد..

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .



طقس الاثنين..

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .



طقس الثلاثاء والأربعاء..

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



طقس الخميس..

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.