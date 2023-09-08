وزيرة الثقافة تُسلم جوائز المهرجان التجريبي.. و"من أجل الجنة إيكاروس" أفضل عرض



كتب- محمد شاكر:

سلمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، جوائز الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدُولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، خلال الحفل الختامي للمهرجان، والذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وحصل علي جائزة أفضل عرض مسرحي، عرض "من أجل الجنة إيكاروس" من مصر.

كما حصل على جائزة أفضل مخرج مسرحي، المُخرجان: "جيا - ديمترى" عن عرض "عطيل " من دولة چورچيا.

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة، الفنانة أسماء الشيخ، عن عرض "نوستالجيا" من دولة الجزائر .

وحصل على جائزة أفضل ممثل، الفنان خالد رأفت عن دور الأب في عرض "إيكاروس" من مصر .

وذهبت جائزة أفضل نص مسرحي أو فكرة، إلى مايكل فابريس من الكونغو.

أما جائزة أفضل إضاءة، ذهبت إلى عباس قاسم عن عرض "ملف 12" لدولة العراق.

كما سلمت وزيرة الثقافة شهادات تقدير المهرجان، لكل من: عرض "أنتيجون " من دولة ليتوانيا، وعرض "ملف "12 من دولة العراق ، وعرض " الرجل الذي أكله الورق " من مصر .

كما أهدت وزيرة الثقافة درع المهرجان، لروح الفنان التونسي الراحل الأسعد المحواشي، تقديرًا لمسيرة عطائه المتفردة، وتسلمه الفنان التونسي منير العراقي.

استهل حفل الختام ، بالسلام الوطني، ثم الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان التونسي الراحل الأسعد المحواشي، أحد رواد فن العرائس في تونس والوطن العربي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم .

كما شهد الحفل عرضًا لفيلم قصير تضمن أهم تفاصيل وفعاليات الدورة الثلاثين للمهرجان.

فيما قدم الفنان الكبير محمود حميدة، عرضًا أدائيًا قصيرًا جسد خلاله أهمية التجريب في المسرح، والدور البناء للتجريب في إحداث التقدم المنشود للتجربة الإنسانية بشكل عام، وفن المسرح بشكل خاص، العرض من فكرة وإخراج هاني عفيفي، وشارك فيه نُخبة متميزة من الفنانين: تامر ضيائي، سارة عادل، ضياء الدين زكريا، بمشاركة مجموعة من الرقصات من تصميم، سالي أحمد، وديكور محمد الغرباوي، جرافيك رضا صلاح، إضاءة ياسر شعلان، أزياء مروة عودة، مادة فيلمية روماني خيري، إيقاعات لفرقة "أوسكاريزما".

ضمت اللجنة العليا للمهرجان الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: "الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي"، كما شملت قائمة لجنة التحكيم للمهرجان: "المخرج عصام السيد رئيس اللجنة "مصر"، المخرج أحمد كمال "مصر"، الفنان جهاد سعد "سوريا"، Asiimwe Debora "أوغندا"، عز الدين بونيت "المغرب"، Giles Foreman "إنجلترا"، Raluca Radulescu "رومانيا".