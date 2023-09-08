رئيسة القومي للمرأة تشارك في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان



كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في جلسة نقاشية بعنوان "تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من أجل النهوض بسكان يتمتعون بصحة جيدة".

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي يعقد خلال الفترة من 5 – 8 سبتمبر 2023 بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتهدف الجلسة إلى مناقشة أهمية إدراج مكون المرأة ضمن البرامج والاستراتيجيات السكانية إلى جانب الفوارق بين الجنسين وانعكاساتها على صحة المرأة واستراتيجيات تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجتمعات السكانية.

وستتناول كلمة الدكتوة مايا مرسي، خلال الجلسة الدور المهم للنساء والفتيات وتمكينهن من أجل مجتمع أكثر صحة والرعاية الصحية والتعليم والتمكين الاقتصادي والروابط المتبادلة من أجل سكان أصحاء أهمية كسر الحواجز أمام تمكين المرأة.