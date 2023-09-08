وزير الري يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى تعزيز التعاون في قطاع المياه

كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً إفتراضياً مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى في مصر، فلوريكا فينك هوجر مدير إدارة البيئة بالإتحاد الأوروبى ، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبي في قطاع المياه .

واستعرض الدكتور سويلم مجالات التعاون المتعددة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الموارد المائية والرى، مع النظر فى إدراج عدد من موضوعات التعاون الجديدة مثل التوسع في التحول للرى الحديث بمراكز مبادرة "حياة كريمة"، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه لمواجهة تفتت الملكية الزراعية فضلا عن تأهيل المنشآت المائية .

وأشار الدكتور سويلم للإهتمام الكبير الذي توليه مصر لقضايا المياه والمناخ واللذان يعدان من أهم أولويات الدولة المصرية، مؤكداً على حرص الوزارة على التعاون مع الاتحاد الأوروبي في كافة القضايا التي تخص المياه والبيئة والمناخ، مؤكداً على ضرورة النظر للمستقبل فيما يخص قضايا المياه والبيئة والمناخ بالتزامن مع الإستمرار في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين عملية إدارة المياه وتحسين البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من مسبباتها .

كما أشار لحرص الوزارة على مراعاة معايير الاستدامة في كافة مشروعاتها والتوسع في المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة مثل مشروعات حماية الشواطئ باستخدام مواد صديقة للبيئة من المناطق المحيطة بهذه المشروعات، والاستفادة من نواتج التطهيرات بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع ، وتحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، والعمل على تحسين عملية إدارة المياه في مصر من خلال التحول من توزيع المياه بالمناسيب الى التصرفات، بالإضافة للتطوير المؤسسى وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة .

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للاتحاد الأوروبي باعتباره شريكاً إستراتيجياً منذ إنشاء إسبوع القاهرة للمياه ، معربا عن أمله فى استمرار هذه الشراكة خاصة مع المساهمات البارزة للإسبوع على أجندة المياه العالمية خاصة خلال العامين الماضيين ، حيث عقد الإسبوع الخامس كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ COP 27 كما أدرجت مصر أسبوعى القاهرة الرابع والخامس في إطار العمل التحضيري العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذى عقد فى نيويورك فى شهر مارس الماضى ، حيث أسهمت توصيات ونتائج اسبوع القاهرة الخامس للمياه كمدخلات إلى مؤتمر الأمم المتحدة ، كما يُعقد الإسبوع السادس كحدث تحضيرى لمؤتمر المناخ COP 28 وللمنتدى العالمي للمياه المزمع عقده في بالي بإندونيسيا عام ٢٠٢٤ .

كما أشار لمجهودات مصر الناجحة خلال مؤتمر المناخ COP27حيث نجحت مصر فى إدراج المياه في قلب العمل المناخي العالمي ، وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ التي يتم فيها ذكر المياه خلال قرارات المؤتمر لخمس مرات، كما نجحت الوزارة خلال مؤتمر المناخ فى عقد جناح للمياه ويوم للمياه، وإطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه AWARe علاوة على ذلك توصلت الدول إلى قرار تاريخي بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار ، خاصة للدول الأكثر عرضة لأزمة المناخ .

ونتيجة لمبادرة AWARe بدأت أنشطة بناء القدرات تحت مظلة المبادرة من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه لضمان تحقيق أقصى استفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية .

كما استعرض الدكتور سويلم آخر المستجدات فيما يتعلق بمبادرة AWARe حيث تم الإتفاق مع هيئة الأرصاد العالمية على استضافة السكرتارية التنفيذية الخاصة بالمبادرة ، وكذلك الإعداد لانعقاد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة خلال إسبوع القاهرة السادس للمياه .