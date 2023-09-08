"كن مستعداً للتوظيف" و"خطة ميكنة الوزارة".. حصاد "العمل" في أسبوع

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة في بيان لها، "إنفوجراف " رصدت من خلاله نشاط الوزارة خلال أسبوع ،حيث بدأ بافتتاح وزير العمل حسن شحاتة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت الماضي فعاليات يوم "كن مُستعدًا التوظيفي"، كما زار الوزير شحاتة أكبر مجمع للإصدارات الذكية والمؤمنة في الشرق الأوسط، والتقى برئيسها التنفيذي لدعم خطة "الوزارة" للميكنة والتحول الرقمي وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية.

كما شهد الأسبوع نجاح مفاوضة جماعية تُحقق مُكتسبات لـ"طرفي العملية الإنتاجية" في "إفكو مصر" بما يؤكد الامتثال العَملي لمعايير العمل الدولية وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

كما شهد الاسبوع تنفيذ ورشة عمل حول المعايير "الدولية" و"الوطنية" عن "السلامة والصحة المهنية" لمفتشي مديريات العمل بالمحافظات، وواصلت مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ خطة التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وافتتاح ملتقيات التوظيف التي توفر فرص العمل .

"كن مستعدًا التوظيفي"

بدعوة من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شارك وزير العمل حسن شحاتة بداية هذا الأسبوع، فعاليات يوم "كن مُستعدًا التوظيفي"، بحضور غاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة، وذلك بالحرم اليوناني بالتحرير.

وألقى الوزير شحاتة كلمة في الملتقى ،بالحرم اليوناني بالتحرير، حيث ينعقد الملتقى بدعم وتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKaid ومنظمة العمل الدولية، وعرض الملتقى أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، بمشاركة أكثر من 20 شركة وبنك.

وأوضح :"إن عنوان هذا المُلتقى "كُن مُستعداً"، يحمل العديد من الدلالات، ويترجم ما تقوم به الدولة من سياسات وخدمات للشباب لكي يكون مُستعداً لسوق العمل الجديد والمِهن الحالية والمستقبلية، وهو ما نوجه وننصح به الشباب في كل خطاباتنا معهم في مُلتقيات التوظيف التي تنظمها بشكل مستمر، في المحافظات بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، أو من خلال مراكز التدريب الثابتة والمُتنقلة التابعة للوزارة في جميع المحافظات والتي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "مهنتك مستقبلك "، والتي نستهدف منها في العام 2023-2024، تنفيذ 665 دورة تدريب مهني، وحثهم على الاستفادة من خدمات التدريب والتأهيل المجانية التي نقدمها لهم لكي يكونوا مستعدين لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل".

"في مجمع الاصدارات الذكية"

التقى حسن شحاتة وزير العمل، اللواء أحمد عبدالسلام، الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة للتعاون، للإستفادة بالإمكانات المتميزة للمجمع، بما يدعم خطة الوزارة للميكنة والتحول الرقمي وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية التي يقدمها "المجمع".

وتناول الاجتماع كيفية التنسيق بشأن إصدار وتأمين كافة المخرجات والوثائق الثبوتية الخاصة بالوزارة من خلال المجمع، بما يضمن تحقيق التأمين والسرية للبيانات، فضلاً عن تحقيق أعلى درجة من الشفافية بين المواطن والحكومة من خلال تلك الوثائق المؤمنة ،وعلى هامش اللقاء تبادل الوزير والمدير التنفيذي للمجمع دروعا تذكارية.

وأوضح عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي بإسم وزارة العمل، أنه عقب الاجتماع تفقد الوزير يرافقه اللواء أحمد عبدالسلام،كافة أقسام "المجمع" والذي تبلغ مساحته 570 الف متر مربع، و تفقد مراحل الانتاج بالمجمع و الإصدارات المميكنة، وبطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت.

مفاوضة جماعية:

أكد وزير العمل حسن شحاتة، على أن تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية هدف من أهداف ومهام "الوزارة"، وإمتثال عملي لمعايير العمل الدولية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، بترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".

جاء ذلك خلال اجتماع "الوزير" بمقر الوزارة،مع ممثلين عن إدارة شركة إفكو مصر الرائدة في إنتاج وتكرير زيت الطعام والسمن الطبيعي والصابون على مستوي الشرق الأوسط والقارة الأوروبية والأفريقية،والتي يُمثلها السيد عمرو مخلوف العضو المُنتدب، لـ توقيع "إتفاقية عمل" في إطار "مفاوضة جماعية ناجحة، أسفرت عن المزيد من المكتسبات لأكثر من 650 عاملاً، تعهدوا بالمزيد من العمل والإنتاج.

وتضمنت الاتفاقية بنوداً يلتزم بها كافة الأطراف لتحسين شروط العمل، والحفاظ على الحُقوق المُكتسبة للعاملين بالشركة، وتنمية مهاراتهم، بما يساعد على إستقرار علاقات العمل، وزيادة الإنتاج.

"حملة إعلامية":

أعلنت وزارة العمل، بدء تنفيذ الحملة الإعلامية لتوعية المواطنين بدور "الوزارة" و الخدمات التي تقدمها، مع مطلع شهر يناير المُقبل، و التركيز على بعض الملفات منها فرص العمل، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتعيين ذوي الهمم، والتدريب المهني، ومخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوعية الراغبين في العمل في الداخل والخارج بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك حماية الشباب من الشائعات، والصفحات والرسائل الوهمية التي تخُص خدمات "الوزارة" المتنوعة وفي كافة المجالات.

"عمل أفضل"

أعلنت وزارة العمل هذا الأسبوع عن خِتام الورشة التدريبية الثانية لمديريات العمل بشأن "السلامة والصحة المهنية "، وذلك في أحد فنادق القاهرة، والتي استمرت على مدار يومين، تنسيقاً بين الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ بهدف توعية وتدريب مُفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمديريات، وتوحيد المفاهيم بين "المعايير الدولية" والمعايير الوطنية"، وتسليط الضوء على أهم نقاط الامتثال الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار دعم المنشآت الصناعية المُشِتركة في "برنامج عمل أفضل" بين مصر و"المنظمة الدولية".

وأكدت المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنيتين بوزارة العمل في كلمتها، على أهمية المشاركة الفعالة في تلك الورش التدريبية والتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل توحيد رؤية وجهود فريق برنامج عمل أفضل مصر و مفتشي السلامة والصحة المهنيتين؛ لتنفيذ خطة عمل تكفل توفير بيئة عمل آمنة وصحية في قطاع الملابس الجاهزة وفقاً لما ورد في التقرير السنوي لبرنامج عمل أفضل في مصر 2023، والخاص مراجعة الامتثال في قطاع صناعة الملابس.