وزير الصحة: ملتزمون بتنفيذ تكليفات الرئيس بالمؤتمر العالمي للسكان 2023

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، التزام الوزارة التام بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023.

وأوضح الوزير - في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر، الذي عقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة - أن تكليفات الرئيس السيسي، شملت انعقاد المؤتمر بشكل سنوي تحت رعايته باعتبار المؤتمر منصة سياسية لمناقشة قضايا السكان والبيئة والتنمية والاستفادة من تبادل الخبرات الدولية، وتعظيم دور المجلس القومي للسكان والعمل على تفعيل قرارته.

وشملت تكليفات الرئيس السيسي، أيضًا تعزيز التعاون الشامل بين جميع المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام ورجال الدين والمثقفين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لمواجهة تحديات النمو السكاني، وتضمين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز التمويل والاستثمار الحكومي الخاص في برامج تنظيم الأسرة وتحسين خصائص السكان.