أثناء توثيق رحلات العمرة.. "السياحة": تحويل عدد من الشركات السياحية للتحقيق

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تم تحويل 300 شركة سياحية إلى التحقيق للكشف عن وجود مخالفات بشأن رحلات العمرة في الموسم الحالي.

وأوضح لمصراوي، أن الوزارة، عاقبت 13 شركة سياحة بعد مخالفة الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة خلال الموسم الماضي عام 1444هــ والمعتمدة من وزير السياحة والآثار، إلى جانب مخالفتها للبرنامج المعتمد من الوزارة لتنفيذ رحلة العمرة لمجموعة من المعتمرين والذين تقدموا بشكاوى، وذلك من حيث السكن المتفق عليه ودون إخطار الوزارة بالتعديل وبالمخالفة لأحكام القانون الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.

وأضاف "وحيد"، أن الشركات السياحية تقوم بتوثيق أوراقها في الوقت الحالي منذ اعتماد أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الحالي 1445هـ.

وأشار إلى أنه حتي الآن قامت 800 شركة بتوثيق أوراقها، وبدأت الرحلات منذ بداية الشهر، وحتى الآن خرج 2000 معتمر لأداء مناسك العمرة.