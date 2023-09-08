يناير المقبل.. "السياحة والآثار" تدرس المشاركة بمعرض عالمي في أيرلندا
كتب- محمد أبو بكر:
تعتزم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، المشاركة بمعرض "Holiday World Show 2024"، المقرر انعقاده بمدينة دبلن، في جمهورية أيرلندا، خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير.
وأوضحت غرفة المنشآت الفندقية في منشور لها وجهته إلى جميع الفنادق، أن المعرض يُعد من أكبر المعارض السياحية في أيرلندا، وتبلغ قيمة الاشتراك 2750 يورو، تسدد بإحدي وسائل الدفع الإلكترونية أو بشيك أو باسم غرفة المنشآت الفندقية.
وأشارت إلى أنه، في حالة الرغبة بالاشتراك يتم سداد القيمة المذكورة خلال أسبوع من تاريخه، حتى يمكن للغرفة إفادة هيئة التنشيط، وإتخاذ قرار المشاركة وفقًا لعدد المشاركين.
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