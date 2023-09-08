إعلان

BBC

يناير المقبل.. "السياحة والآثار" تدرس المشاركة بمعرض عالمي في أيرلندا

05:03 م الجمعة 08 سبتمبر 2023

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

تعتزم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، المشاركة بمعرض "Holiday World Show 2024"، المقرر انعقاده بمدينة دبلن، في جمهورية أيرلندا، خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير.

وأوضحت غرفة المنشآت الفندقية في منشور لها وجهته إلى جميع الفنادق، أن المعرض يُعد من أكبر المعارض السياحية في أيرلندا، وتبلغ قيمة الاشتراك 2750 يورو، تسدد بإحدي وسائل الدفع الإلكترونية أو بشيك أو باسم غرفة المنشآت الفندقية.

وأشارت إلى أنه، في حالة الرغبة بالاشتراك يتم سداد القيمة المذكورة خلال أسبوع من تاريخه، حتى يمكن للغرفة إفادة هيئة التنشيط، وإتخاذ قرار المشاركة وفقًا لعدد المشاركين.​

سوق مصراوى

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أيرلندا المنشآت الفندقية وسائل الدفع الإلكترونية المعارض السياحية في أيرلندا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تشغيل عروض الصوت والضوء بأهرامات الجيزة الثلاثاء المقبل
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

موجة الحر الشديد..الأرصاد تكشف أكثر المحافظات حرارة اليوم: 45 بهذه المناطق