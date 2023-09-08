تبدأ من 25 ألف.. أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أسعار رحلات عمرة المولد النبوي الشريف 1445 هجرية.

وقال "وحيد" لـ "مصراوي" في تصريحات خاصة، أن أسعار الرحلات فيما يتعلق بالرحلات الاقتصادية تتراوح بين 25 إلى 30 ألف جنيهاً للرحلة الواحدة، وتختلف باختلاف البرنامج.

وأوضح وحيد، أنه فيما يتعلق بأسعار رحلات الـ 5 نجوم، فإنها تبدأ من 45 ألف جنيه، وتكون حسب البرنامج المُختار من المعتمر.

ولفت عضو الغرفة السياحية، أن الرحلات تسير بشكل منتظم حتى الآن، وأن الموسم مازال ممتد.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفات شركات السياحة، أنه يجب التعامل مع الشركات المصرح بها بمزاولة النشاط والرحلات والبعد عن الكيانات الوهمية، وتشديد الرقابة من خلال وجود لجان تفتيش والتعاون مع مباحث الإنترنت بما يساعد في القضاء على ظاهرة الكيانات الوهمية.

وأشار إلى أنه إنه تم إلغاء تأشيرات الـ(B2C) رسمياً هذا العام من قبل وزارة السياحة والآثار لمحاربة السماسرة والكيانات الوهمية، محذراً المواطنين والمعتمرين من الانسياق وراء تلك الشائعات والكيانات الوهمية والموازية، وأن تلك التذاكر مخالفة للطيران ولن تكون صالحة للسفر، وأنه يجب طرق الأبواب الرسمية لتأشيرات العمرة لضمان عدم التعرض (للاحتيال) من جانب الكيانات الوهمية.

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