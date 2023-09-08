مصروفات العام الدراسي 2024.. ننشر الفئات المعفاة من السداد
القاهرة - أ ش أ
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة الطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية بالعام الدراسي 2024/2023.
وأوضحت وزارة التربية والتعلي، أن الفئات المفعاة من سداد مصروفات العام الدراسي المقبل، هي على النحو التالي:
1- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
2 - أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.
3 - أبناء الأسر المستفيدة من المساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
4 - الأطفال الأيتام من الأب.
5 - الأطفال أبناء الأم المعيلة والمهجورة والمطلقة.
6 - أبناء الآباء المكفوفين.
7 - أبناء الآباء من ذوي الاحتياجات الخاصة.
8 - أبناء الآباء المفرج عنهم من السجون حديثًا.
9 - أبناء الآباء غير القادرين دون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعي.
10 - أبناء الآباء من مصابي ثورة 25 يناير.
11 - طلاب مدارس حلايب وشلاتين.
12 - طلاب مدارس أبو رمادة بالبحر الأحمر.
13 - طلاب مدارس شمال سيناء.
14 - طلاب مدارس التربية الخاصة.
15 - طلاب مدارس الفصل الواحد.
16 - طلاب مدارس التعليم المجتمعي.
17 - طلاب المدارس الصديقة للفتيات.
18 - طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.
19 - المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
20 - أبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم؛ تخفيض 50٪.
وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية؛ وهي:
1 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من الطلاب اليتامى:
أ- صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب.
ب- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم.
ج- صورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب.
2 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية لأبناء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة :
أ- أصل خطاب من الشؤون الاجتماعية ممهور بختم الشعار.
ب- صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو قبض التضامن.
ج- صورة ضوئية من سرك القبض أو فيزا كارت القبض.
3 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من أبناء العاملين بالتربية والتعليم:
أ- أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.
ب- صورة ضوئية من الرقم القومي للأب الموظف بالتربية والتعليم.
ج- صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.
4 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من أبناء المطلقات والمعيلات :
أ- صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم.
ب- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.
ج- صور من أية أوراق تثبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة.
5 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية لعمل بحث اجتماعي:
أ- استخراج إفادة من المدرسة تفيد أن الطالب أو الطالبة مسجل في المدرسة مختومة بختم المدرسة وموقعة من مدير المدرسة.
ب- التوجه إلى مكتب الشؤون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعي وإحضار استمارة بحث اجتماعي من المكتب أو أية مكتبة خاصة.
ج- ملء بيانات الطالب والأسرة الخاصة به وختمها من مكتب التضامن الاجتماعي أو الشؤون الاجتماعية.
د- تسليم الجواب إلى إدارة المدرسة التابع لها الطالب؛ ليتم إعفاؤه نهائيًّا من مصاريف الدراسة.
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