مصروفات العام الدراسي 2024.. ننشر الفئات المعفاة من السداد

القاهرة - أ ش أ

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة الطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية بالعام الدراسي 2024/2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعلي، أن الفئات المفعاة من سداد مصروفات العام الدراسي المقبل، هي على النحو التالي:

1- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

2 - أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.

3 - أبناء الأسر المستفيدة من المساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

4 - الأطفال الأيتام من الأب.

5 - الأطفال أبناء الأم المعيلة والمهجورة والمطلقة.

6 - أبناء الآباء المكفوفين.

7 - أبناء الآباء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

8 - أبناء الآباء المفرج عنهم من السجون حديثًا.

9 - أبناء الآباء غير القادرين دون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعي.

10 - أبناء الآباء من مصابي ثورة 25 يناير.

11 - طلاب مدارس حلايب وشلاتين.

12 - طلاب مدارس أبو رمادة بالبحر الأحمر.

13 - طلاب مدارس شمال سيناء.

14 - طلاب مدارس التربية الخاصة.

15 - طلاب مدارس الفصل الواحد.

16 - طلاب مدارس التعليم المجتمعي.

17 - طلاب المدارس الصديقة للفتيات.

18 - طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.

19 - المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

20 - أبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم؛ تخفيض 50٪.

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية؛ وهي:

1 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من الطلاب اليتامى:

أ- صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب.

ب- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم.

ج- صورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب.

2 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية لأبناء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة :

أ- أصل خطاب من الشؤون الاجتماعية ممهور بختم الشعار.

ب- صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو قبض التضامن.

ج- صورة ضوئية من سرك القبض أو فيزا كارت القبض.

3 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من أبناء العاملين بالتربية والتعليم:

أ- أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.

ب- صورة ضوئية من الرقم القومي للأب الموظف بالتربية والتعليم.

ج- صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

4 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من أبناء المطلقات والمعيلات :

أ- صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم.

ب- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.

ج- صور من أية أوراق تثبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة.

5 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية لعمل بحث اجتماعي:

أ- استخراج إفادة من المدرسة تفيد أن الطالب أو الطالبة مسجل في المدرسة مختومة بختم المدرسة وموقعة من مدير المدرسة.

ب- التوجه إلى مكتب الشؤون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعي وإحضار استمارة بحث اجتماعي من المكتب أو أية مكتبة خاصة.

ج- ملء بيانات الطالب والأسرة الخاصة به وختمها من مكتب التضامن الاجتماعي أو الشؤون الاجتماعية.

د- تسليم الجواب إلى إدارة المدرسة التابع لها الطالب؛ ليتم إعفاؤه نهائيًّا من مصاريف الدراسة.