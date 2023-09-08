إعلان

BBC

مصروفات العام الدراسي 2024.. ننشر الفئات المعفاة من السداد

03:08 م الجمعة 08 سبتمبر 2023

وزارة التربية والتعليم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - أ ش أ

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة الطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية بالعام الدراسي 2024/2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعلي، أن الفئات المفعاة من سداد مصروفات العام الدراسي المقبل، هي على النحو التالي:

1- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

2 - أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.

3 - أبناء الأسر المستفيدة من المساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

4 - الأطفال الأيتام من الأب.

5 - الأطفال أبناء الأم المعيلة والمهجورة والمطلقة.

6 - أبناء الآباء المكفوفين.

7 - أبناء الآباء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

8 - أبناء الآباء المفرج عنهم من السجون حديثًا.

9 - أبناء الآباء غير القادرين دون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعي.

10 - أبناء الآباء من مصابي ثورة 25 يناير.

11 - طلاب مدارس حلايب وشلاتين.

12 - طلاب مدارس أبو رمادة بالبحر الأحمر.

13 - طلاب مدارس شمال سيناء.

14 - طلاب مدارس التربية الخاصة.

15 - طلاب مدارس الفصل الواحد.

16 - طلاب مدارس التعليم المجتمعي.

17 - طلاب المدارس الصديقة للفتيات.

18 - طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.

19 - المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

20 - أبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم؛ تخفيض 50٪.

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية؛ وهي:

1 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من الطلاب اليتامى:

أ- صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب.

ب- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم.

ج- صورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب.

2 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية لأبناء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة :

أ- أصل خطاب من الشؤون الاجتماعية ممهور بختم الشعار.

ب- صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو قبض التضامن.

ج- صورة ضوئية من سرك القبض أو فيزا كارت القبض.

3 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من أبناء العاملين بالتربية والتعليم:

أ- أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.

ب- صورة ضوئية من الرقم القومي للأب الموظف بالتربية والتعليم.

ج- صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

4 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من أبناء المطلقات والمعيلات :

أ- صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم.

ب- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.

ج- صور من أية أوراق تثبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة.

5 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية لعمل بحث اجتماعي:

أ- استخراج إفادة من المدرسة تفيد أن الطالب أو الطالبة مسجل في المدرسة مختومة بختم المدرسة وموقعة من مدير المدرسة.

ب- التوجه إلى مكتب الشؤون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعي وإحضار استمارة بحث اجتماعي من المكتب أو أية مكتبة خاصة.

ج- ملء بيانات الطالب والأسرة الخاصة به وختمها من مكتب التضامن الاجتماعي أو الشؤون الاجتماعية.

د- تسليم الجواب إلى إدارة المدرسة التابع لها الطالب؛ ليتم إعفاؤه نهائيًّا من مصاريف الدراسة.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

وزارة التربية والتعليم المصروفات الدراسية مصروفات العام الدراسي الجديد ذوي الاحتياجات الخاصة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس السيسي يصل الهند للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة الـ 20 - فيديو
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market