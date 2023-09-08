المولد النبوي 2023.. التموين: طرح علب حلوى تبدأ من 85 جنيها

كتب - مصراوي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح حلوى المولد في المنافذ التابعة لها بأسعار منخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق.

وقال اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم طرح علب حلوى بأوزان تتراوح من كجم إلى 5 كجم وبأسعار تبدأ من 85 جنيها للكيلو حسب مكونات العلبة من خلال مصنع فينوس.

وأشار إلى أنه تم تطوير مصنع "فينوس" للحلويات والعصائر التابع للشركة ضمن خطة تطويرية شاملة للمصنع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 50 مليون جنيه وأن المرحلة الأولى بتكلفة 13.8 مليون جنيه تضمنت تطوير خطوط إنتاج العصائر والمربى، لتزيد الطاقة من 800 إلى 1000 طن لتبلغ حاليا 2500 طن سنويا.

وعلى جانب آخر، تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات التموين من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.