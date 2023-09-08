موجة الحر الشديد.. الأرصاد تكشف أكثر المحافظات حرارة اليوم: 45 بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أكثر المحافظات حرارة اليوم، إذ تشتد درجات الحرارة اليوم الجمعة على كل الأنحاء ومن المتوقع أن تسجل على القاهرة الكبري 38 درجة مئوية.

أضافت الأرصاد، أنه من المتوقع وصول درجات الحرارة اليوم بـ السواحل الشمالية لـ 33 درجة، وجنوب الصعيد إلى 45 درجة.

وأوضحت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 38 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 43 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة.

يذكر أن الأرصاد كشفت أن التحسن النسبي بدرجات الحرارة يبدأ من غدا السبت، لتكون درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة 36 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.