وزير الأوقاف: مصر ستبقى عامرة ببيوت الله في عهد الرئيس السيسي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن مصر عُرفت قديما بأنها بلد الألف مئذنة واليوم نعرفها بأنها بلد المائة وخمسين ألف مسجد ودرة تاجها مسجد مصر بالعاصمة الإدارية.

وأوضح في تصريحات له، الجمعة، عقب أداء الصلاة بمسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، أن مصر هي البلد الذي بنى وجدد وطور في تسع سنوات من عهد الرئيس السيسي أكثر من عشرة آلاف مسجد، متابعا:"تحيا مصر عامرة ببيوت الله عز وجل".

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن افتتاح ١٧ مسجدا اليوم، ببعض محافظات الجمهورية.

وأوضح في بيان له، الجمعة، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه في العشر سنوات الأخيرة ١٠٥٥٣ مسجدا شاهدة على حب أهل هذا البلد لبيوت الله تعالى وحرصهم على عمارتها في ظل رئيس عظيم يدعم ويحرص على عمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.