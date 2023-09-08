بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الظاهر بيبرس

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون المصرية، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الظاهر بيبرس بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف وموضوعها "النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع ربه"، ويتلو القرآن الشيخ عبدالفتاح الطاورطي.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مشاركة وفود من ضيوف المؤتمر الدولي الـ 34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية في تجديد الخطاب الديني"، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

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