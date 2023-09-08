المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يواصل فاعلياته بالعاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة - أ ش أ

واصل، اليوم الجمعة، المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية فاعلياته بالعاصمة الإدارية الجديدة لليوم الرابع والأخير على التوالى بمشاركة أكثر من 8 آلاف مشارك من مصر والعديد من دول العالم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد يوم الثلاثاء الماضى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر -الذي تعقد فعالياته في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري - والتي تم خلالها اطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ / ٢٠٣٠ مع اطلاق خارطة طريق للتعامل مع القضية السكانية وذلك من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة .

وقد تم على هامش المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لدعم المجال الصحى فى مصر.

يذكر أن المؤتمر يتضمن ٦٥ جلسة حوارية يشارك بها ٢٧٠ متحدثا من المصريين والأجانب، كما يشارك البرنامج العلمي للزمالة المصرية بواقع ١٤ ورشة عمل و٣٣ جلسة يتحدث بها ١٢٥ شخصا في ٣١ تخصصا. ​