"تمويل العلوم": فتح التقدم لمنحة "دعم البيئات البحثية" بتمويل 50 ألف جنيه استرليني للمشروع
القاهرة - أ ش أ
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، فتح باب التقدم للنداء الأول لمنحة "دعم البيئات البحثية"، وذلك ضمن برنامج "شراكات من أجل الانطلاق للعالمية"، وسيستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة لا تزيد على عام، بتمويل يصل إلى 50 ألف جنيه استرليني لكل مشروع.
واشارت الهيئة - في بيان أصدرته اليوم الجمعة - إلى أن المنحة تهدف لدعم البيئات البحثية والأكاديمية من خلال التعاون الدولي، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون بين فرق البحث المصرية والبريطانية في المشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين.
ولفتت إلى أن المشروعات البحثية تتضمن إنتاج وتخزين وإدارة الطاقة المتجددة، والصحة، وإدارة الموارد المائية ومعالجتها، والزراعة والأمن الغذائي وحماية البيئة واستدامة النظام البيئي.
وأوضحت الهيئة أنه من المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية يوم 6 أكتوبر المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء، وللاطلاع على كافة القواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة.
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