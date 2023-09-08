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وزير الأوقاف: السيسي رئيس عظيم يحرص على عمارة بيوت الله

11:06 ص الجمعة 08 سبتمبر 2023

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، افتتاح ١٧ مسجدا اليوم، ببعض محافظات الجمهورية.

وأوضح في بيان له، الجمعة، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه في العشر سنوات الأخيرة ١٠٥٥٣ مسجدا شاهدة على حب أهل هذا البلد لبيوت الله تعالى وحرصهم على عمارتها في ظل رئيس عظيم يدعم ويحرص على عمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.

ومن المقرر أن يتم نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة.​

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الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد الظاهر بيبرس صلاة الجمعة

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