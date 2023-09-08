برلمانية: لا يجب أن نرى ممثل في ٤ أو ٥ مسلسلات وآخرين دون عمل
كتب- إسلام لطفي:
قالت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إنه بالفن ترتقي الشعوب، مضيفةً: لا يجب أن نشاهد على أعمال فنية تُضحكنا وتُسعدنا فقط، ولكن يوجد قضايا مهمة يجب أن تُناقشها السينما وهناك أعمال قليلة تتحدث عن قضايا مهمة وتنعكس على المجتمع.
وأضافت خلال كلمتها في الحوار الوطني، إن أغلب محافظات الصعيد لا يوجد بها سينما، ومحرومة ومفتقدة للنشاطات المسرحية أو السينما.
وطالبت بضرورة وضع قانون لحماية الأعمال الإبداعية والملكية الفكرية ودعم الحركة الفنية المستقلة، عبلوة على أهمية مساندة ودعم الشباب الذين يدشنون أعمالًا صغيرة، لأنهم المستقبل سواء مخرجين أو ممثلين أو مبدعين.
وشددت على ضرورة توفير فرص للشباب في التمثيل وعدم الاعتماد على ممثلين بعينهم، مضيفًا: لا يجب أن نرى ممثل في ٤ أو ٥ مسلسلات، وعلينا الابتعاد عن الاحتكار وإعطاء فرص متكافئة لكل الشباب.
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