بسبب تعطل التكييف.. إصابة 7 ركاب بحالات اختناق على طائرة "إيركايرو"
كتب- محمد عبيد:
اضطرت طائرة تابعة لشركة "إيركايرو" للعودة الي مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد إقلاعها بدقائق بسبب عطل في أجهزة التكييف مما أدى إلى إصابة عدد من المسافرين بحالات اختناق وقرر بعضهم إلغاء السفر.
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي، إن برج المراقبة تلقى إخطارًا من قائد رحلة شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني والمتجهة الي شرم الشيخ يطلب فيه العودة إلى المطار بسبب تعطل أجهزة التكييف.
واضافت المصادر، أنه تم السماح للطائرة بالعودة إلى مطار القاهرة والهبوط، وتم إخطار إدارة الحجر الصحي بالمطار لتجهيز سيارات الإسعاف تنتظر بموقع هبوط الطائرة لإسعاف الركاب.
وأشارت المصادر، إلى أنه فور هبوط الطائرة تم إنزال الركاب، وإسعاف 7 منهم أصيبوا بحالات اختناق داخل سيارات الإسعاف ، ولم يتم نقل أي حالة إلى المستشفيات، وعادت الطائرة للإقلاع مجددًا بعد التعامل مع المصابين.
وأوضحت المصادر، أن المصابين الذين تم التعامل معهم معهم وعلاجهم هم: (ولاء.س - يوسف .م. - سميرة. م -بالاضاقة إلى راكبتين اجنبيتين).
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