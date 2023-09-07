هشام الجخ يحذر من كارثة تواجه أولادنا ويطالب بتدخل الجهات السيادية
كتب- إسلام لطفي:
قال الشاعر هشام الجخ، إن الشباب ما دون سن العشرين عاما لا يجيدون الكتابة باللغة العربية ولا التحدث بها؛ لأن الحصول على أي عمل ببساطة أصبح يتطلب أن يكون لديهم لغة أجنبية، معقبا: "عيالنا مش بيعرفوا يكتبوا عربي ولا بيتكلموا عربي".
وأضاف الجخ خلال كلمة له ضمن الجلسة المنعقدة تحت عنوان "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول.. المسرح والموسيقى والغناء"، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن بلاد المغرب العربي سوف تسحب منا البساط؛ لأن لديها مشروع للحفاظ على الهوية العربية.
وطالب "الجخ"، الجهات السيادية بأن يكون شرط أساسي للعمل في الحكومة إجراء اختبار للغة العربية، مشيرا إلى أن المراسلات ببن الجهات والمؤسسات الحكومية أصبحت باللغة الأجنبية.
وحذر في كلمة له من أن وسائل التواصل الاجتماعي فضحت الجميع من خلال ما يكتب عليها بلغة تعج بالأخطاء اللغوية، معقبا: بعد 10 سنين عيالنا مش هيتكلموا ولا يكتبوا عربي تاني".
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