الحوار الوطني.. المنتج جمال العدل: الملحق الثقافي عليه دور في تسويق الأعمال الفنية بالخارج
كتب- إسلام لطفي:
قال المنتج جمال العدل، إن الدراما والسينما من الصناعات الهامة، وهي الصناعة الوحيدة ممتدة التأثير، وممتدة التصدير أيضا.
وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الخميس: أتمنى خلال الفترة المقبلة من الرقابة أن ترفع سقف الحرية حتى تستطيع الأعمال الفنية المصرية المنافسة بقوة فى ظل ما نشهده من حراك فنى كبير فى مختلف المنصات والدول المختلفة، ومن ثم رفع سقف الحرية سيكون له دور كبير فى تواجد الأعمال المصرية ضمن المنافسة.
وتابع: نريد من الملحق الثقافى المصرى فى مختلف دول العالم أن يكون لها دور فى التسويق للأعمال الفنية سينما ودراما خلال الفترة المقبلة.
وحضر الجلسة عدد من صناع السينما والدراما المصرية من ضمنهم المنتج جمال العدل، خالد يوسف ويسري نصر الله ومجدي أحمد علي والفنانين أحمد السعدني وطارق صبري ومحمد عادل.
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