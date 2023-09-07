برلماني: القيادة السياسية جعلت التعليم أحد أولويات التنمية



كتب- نشات علي:

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب: إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بالمنظومة التعليمية، ولعل تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء وزير خارجية اليابان "يوشيماسا هاياشي"، للحديث عن أوجه التعاون في عدد من الملفات بين البلدين ومنها التعليم والتجربة اليابانية على وجه الخصوص لما لها من مكانة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاء تطرق إلى حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التعليم، وذلك فى ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة فى هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات، وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على النهوض بالمنظومة التعليمية التى شهدت تحولا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعود لإيمان القيادة السياسية بأن العلم والبحث العلمى من المؤشرات الأساسية لتقدم الأمم.



وأضاف "هندي"، أن السنوات الأخيرة شهدت كم من المبادرات والتوجيهات والقرارات بشأن العملية التعليمية، بداية من النظام التعليمي في مراحل التعليم الأساسي، والذي تم تطويره مروراً بالمؤسسات والأبنية التعليمية الجديدة أو التي يتم تطويرها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي انتشرت في مختلف مناطق ومحافظات مصر.



وتابع النائب عمرو هندى:" ونجحت الدولة خلال السنوات الأخيرة في تحقيق العديد من الإنجازات بقطاع التعليم قبل الجامعي، حيث وضعت القيادة السياسية التعليم أحد أولويات التنمية في مصر، وتأكد ذلك بعد إطلاق مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" عام 2014، في محاولة لحل مشاكل التعليم المزمنة والاهتمام بفكر الإنسان المصرى والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا الصدد".