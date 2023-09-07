الأحد.. شباب المترجمين ضيوف منتدى ثقافة وإبداع

كتب- محمد شاكر:

يقام فى الخامسة من مساء الأحد 10 سبتمبر، بمركز الإبداع بساحة دار الأوبرا، فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، حيث تقام ندوة بعنوان "شباب المترجمين في الجامعات المصرية" يتحدث فيها الدكتور أحمد القاضى، والدكتور دينا رمضان، والدكتور مرسي عواد، عن تجاربهم مع شباب المترجمين، التي أسفرت عن ثلاثة كتب مترجمة، هي "القرية"، "علم اللغة البيئي" و"المعرفة المستدامة"، وهذه الكتب نتاج تعاون بين المركز القومى للترجمة ووزارة التعليم العالي إذ أقيمت المسابقة تحت عنوان "ترجم وإبدع".

يتحدث فى الندوة أيضا شباب المترجمين الذين شاركوا فى هذه المسابقة التى تولى التحكيم فيها نخبة من كبار المترجمين وأساتذة اللغات بمختلف الجامعات المصرية.

يدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى.