أول زيارة منذ الحرب.. وزير الأوقاف السوري يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر "الشئون الإسلامية"
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
استقبل الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، اليوم، الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة سوريا والوفد المرافق له.
وتعد هذه هي الزيارة الأولى لوزير الأوقاف السوري، للقاهرة، منذ اندلاع الحرب السورية في عام 2023.
ويشارك وزير الأوقاف السوري في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.
وكان في استقبال الوفد، الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، والدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب.
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