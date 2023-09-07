وزيرة الثقافة: وضعنا خطة متكاملة للتنمية الثقافية بمدن وقرى شمال سيناء

كتب- محمد شاكر:

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معرضًا للحرف التراثية السيناوية ، وتفقدت عددًا من الورش الفنية الإبداعية، التى تُنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، تنفيذًا لخطة التنمية الثقافية بالمحافظة، وذلك بالمدرسة الثانوية الصناعية بالشيخ زويد.

حيث افتتحت معرضًا للحرف اليدوية للمرأة السيناوية والحرف البيئية ،وتفقدت عددًا من ورش الحرف التراثية والفنون التشكيلية للأطفال، وأشغال النحاس عن البيئة السيناوية، كما شهدت فقرة فنية لرقصات سيناوية، ورقصات تُعبر عن مدن القناة، قدمها مجموعة من أطفال الشيخ زويد.

واختتمت الجولة بحضورهما الصالون الثقافي المُقام تحت عنوان "القضايا السكانية وجودة حياة الإنسان".

وقالت وزيرة الثقافة: "إن الأنشطة والفعاليات المختلفة التى تُنظمها الوزارة تأتي ضمن برنامج خطة متكاملة للتنمية الثقافية بكل مدن وأحياء شمال سيناء، والتي تهدف إلى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم، إلى جانب نشر المعرفة ورفع الوعي وتنمية الحس الوطني، وبناء إنسان قادر على قراءة التحديات.

ووجهت وزيرة الثقافة، بأهمية تنفيذ مزيد من الفعاليات، واستمرارها لأطول فترة ممكنة حتى يستفيد منها أكبر عدد من أهالي المدينة.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن تنظيم الفعاليات داخل مدرسة الشيخ زويد الصناعية، يأتي تفعيلًا لبرتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقديم الأنشطة الثقافية والفنية داخل المدارس.

من جانبه، أكد محافظ شمال سيناء، دعمه لكافة الأنشطة الثقافية التى تُنفذها وزارة الثقافة، وتُساهم في رفع الوعي، والحفاظ على الهوية المصرية، وفي القلب منها الهوية السيناوية الأصيلة، مثمنًا الجهود التى تُبذلها الوزارة بمدن المحافظة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بفضل جهود القوات المسلحة.