رئيس الأركان يلتقي نائب وزير الدفاع السيراليوني
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كتب- محمد سامي:
التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب وزير الدفاع السيراليوني، موانا برايما ماساكوي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة التعاون العسكري المصرية السيراليونية.
وتناول اللقاء، بحسب بيان الخميس، سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات.
وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عمق علاقات التعاون التي تجمع القوات المسلحة ونظائرها بالدول الأفريقية، مشيدا بما وصلت إليه اللجنة من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركة في المجالات العسكرية والتدريبية لكلا الجانبين.
من جانبه، أعرب نائب وزير الدفاع السيراليوني، عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر وسيراليون، مشيدا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في القارة الإفريقية.
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير جمهورية سيراليون بالقاهرة.
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