"حياة كريمة" ترحب بتصديق الرئيس على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

كتب- محمد أبو بكر:

رحبت مؤسسة "حياة كريمة" بتصديق عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد إقرار مجلس النواب له.

ويهدف القانون إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع سعيًا لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون بين مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة.

وأشادت مؤسسة "حياة كريمة" في بيان، بهذا القرار وكونها إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومن مؤسسيه ومساهمتها في تأسيسه منذ مارس 2022 ضمن مجموعة من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بدون كلل للوقوف على كل احتياجات المجتمع المصري.

وعبرت عن فخرها بالعمل تحت مظلة التحالف في إطار خطة عمل مشتركة بين كل الأعضاء لإرساء قواعد العمل التنموي التشاركي في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بدعم الفئات الأولى بالرعاية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن المواطنين باعتماد آلية عمل محكمة ومميكنة بشكل كامل وقاعدة بيانات مشتركة لضمان وصول الخدمات للمستحقين.​